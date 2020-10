Utili indicazioni da Desio per l’Iris

Utili indicazioni in vista degli impegni ufficiali sono giunte in casadalla trasferta in terra lombarda in occasione del, disputatosi sabato 26 e domenica 27 settembre.L'evento, tenutosi in quel di Desio ed organizzato dalla Sangiorgio 79, ha visto il team guidato daportare in pedana sei ginnaste. Tra le Allieve, dopo gli esercizi a corpo libero e cerchio, ha chiuso al quarto posto.Tra le Junior 2, quinto posto perdopo esercizi con cerchio e clavette; primo posto per, esercizi a palla e clavette, tra le Junior 3 doveha chiuso in nona posizione.Buone prospettive anche tra le Junior 1 con(cerchio, palla e nastro) classificatasi al quarto posto;è sesta dopo aver eseguito gli esercizi con fune, palla e clavette.