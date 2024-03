Serie C: il team Iris convince anche nella seconda prova

Powered by

Un'altra medaglia di bronzo è il bottino che la squadraporta a casa dalla seconda prova del campionato di serie C zona tecnica 4, svoltosi sabato 9 marzo a Nocera Inferiore.In occasione di questo importante appuntamento, i tecnici accompagnatori, hanno schierato sulla pedana del Palacoscioni la barlettanaal cerchio (25,750), la salentinaalle clavette (26,750), le biscegliesialla palla (23,900) eal nastro (25,800).Tutte hanno sfoderato quattro prestazioni di tutto rispetto, totalizzando un ottimoe tornando così a casa già con una grande voglia di migliorarsi per la prossima gara in programma.