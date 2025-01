Un punto e tanto rammarico per il Defender Giovinazzo C5

Finisce, con una equa spartizione della posta in palio, l'ultimo match d'andata del girone B di serie A2 Elite tra la Roma C5 e il, ma il punto conquistato nella Capitale è scaturito al termine di un incontro non privo di rimpianti per le occasioni sprecate dagli ospiti.Sempre avanti nel punteggio (die dile reti dei biancoverdi), i giovinazzesi si sono fatti raggiungere nella ripresa. In mezzo l'espulsione di Greco (doppio giallo), la traversa colpita da Teramo e le tante parate di Ganho.La squadra del presidente, insomma, avrebbe potuta vincerla, se ne torna invece a casa con un pareggio (il quarto stagionale, il secondo consecutivo) che le sta stretto e comunque con il decimo posto in tasca, a +1 sul Mascalucia che ha riposato. Da sabato prossimo inizia il girone di ritorno. E il Defender Giovinazzo C5 vuol dimostrare a tutti di esserci con pienissimo diritto.Al PalaTolive, Di Vittorio inizia con Ganho, Guerini, Kamel, Schininà e Bobadilla, mentre Bernardo risponde con Di Caua, Sosa, Mejuto, Marolla P. e Difonzo. Partono forte i padroni di casa col portiere Ganho che si spinge oltre la metà campo rendendo più incisiva l'azione d'attacco, ma esponendo i suoi alle ripartenze; la prima di queste con Mejuto a suggerire un tiro a Difonzo fermato dall'estremo verdeoro.Il guardiano della porta capitolina mostra ancora le sue abilità fermando una discesa di Marolla (Pio), prima del tentativo di Schininà chiuso da Di Capua. È decisivo, al 10', l'affondo di, assistito da Mejuto, a sbloccare il risultato sullo 0-1, mentre sull'altro fronte è reattivo Di Capua quando ferma prima il tiro di Bobadilla e poi la ribattuta di Guerini.Il finale di tempo è ad appannaggio degli ospiti che falliscono il raddoppio prima con la combinazione fra Mejuto e Sosa e poi con una punizione di Sosa, con la conclusione di Teramo che finisce sulla traversa. Al riposo è 0-1.La seconda frazione è battezzata dal pari diche salta la difesa avversaria e deposita il cuoio dell'1-1. Un'occasione di Marolla (Pio) su un versante e di Lombardino sull'altro fanno il prologo al vantaggio ospite: l'1-2 si materializza all'11' dopo un'azione in area di Greco e Teramo con la stoccata diIl momento topico è nello stesso minuto, l'11', quando per un fallo su Nicocelli, Greco viene espulso. Nonostante l'inferiorità, i biancoverdi falliscono con Mejuto il terzo gol e vengono puniti dal ribaltamento di fronte di Bobadilla che offre l'assist per. Le due squadre non hanno più le energie per cambiare il 2-2 finale.«Abbiamo fatto- ha detto a fine partita il tecnico-. Purtroppo, però, le continue assenze e gli ulteriori infortuni che ci perseguitano stanno pregiudicando quel qualcosa che manca». La sua squadra è decima in classifica (+1 sul Mascalucia che ha riposato), «maper quello che hanno dato in campo», conquistando il primo punto del 2025.A Roma, i giovinazzesi hanno sciorinato «- ha concluso Bernardo - che ci dà fiducia per riprendere la marcia in questo girone di ritorno» al via sabato prossimo, ancora fuori casa, sul rettangolo del fanalino di coda Tombesi Ortona.