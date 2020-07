È un Giovinazzo C5 stellare. Il grande colpo è Jander Praciano

La lunga maratona è finita: ilha tagliato per primo il traguardo per, il laterale offensivo che è stato al centro di una vera e propria asta dopo la bandiera bianca alzata dalla Magic Crati Futsal Bisignano.L'accordo con il navigato atleta brasiliano naturalizzato portoghese è stato chiuso negli ultimissimi giorni dopo un lungo lavoro che ha visto in prima linea il direttore generale del, e il direttore sportivo del. Dirigenti esperti a cui il neo biancoverde non lesina parole di elogio: «Li voglio ringraziare entrambi: Samele, uomo vero, trasparente e sincero, è stato il primo a parlarmi del Giovinazzo C5».Ed alla fine, infatti, ha prevalso la volontà del giocatore: dall'inizio attratto dal progetto del club del patron«Sono un giocatore del Giovinazzo C5 - le sue prime parole - grazie a loro:. Sono molto motivato e felice per la conclusione della trattativa e sono qui per il club a cui prometto impegno e la mia dedizione al lavoro durante gli allenamenti e le partite».Insomma, una fiducia a scatola chiusa. Del resto, per lui, parla il curriculum sportivo infarcito di sterminati titoli e gol a grappoli. L'atleta nativo di Fortaleza, la capitale dello Stato di Ceará, nel Brasile, ha giocato con(in Brasile),(in Portogallo), il(in Cina), prima di ritornare in Portogallo per indossare le maglie diPadronanza tecnica, strapotere fisico, gestione delle dinamiche difensive, propensione al gol.è però un giocatore che si è affacciato da poco al futsal italiano, ma che ha sempre fatto parlare di sé. Solo nel 2020, infatti, è arrivato in Italia: lo scorso anno ha giocato in serie A con il, realizzando«Sono arrivato qui da voi, a Latina, soltanto a gennaio scorso - continua - e ci sono rimasto per soli 4 mesi. Nonostante ciò, mi è molto piaciuto il campionato di serie A, l'ambiente italiano e il calore dei tifosi.».Prima del Latina C5, 5 stagioni consecutive e statistiche eccellenti (nella massima serie) che hanno consacrato lo spessore tecnico di un atleta esperto e dotato di una grande sagacia tattica e determinazione: le sue migliori performance stagionali le ha vissute nei due anni con la maglia dell'SL Olivais (segnando addirittura 63 reti, nda) e del Belenenses (43 marcature) per poi passare al Leões Porto Salvo.«Sono contento della scelta fatta e in questo momento - dice ancora l'ultimo colpo di mercato del sodalizio di via Sanseverino - ciò che voglio di più è mettermi a disposizione dello staff e conoscere i miei nuovi compagni. Nonostante abbia già disputato numerosi campionati voglio impegnarmi con questa maglia e aiutare la squadra ad ottenere il massimo.».«Saprò ripagare la fiducia di questo club con tanta voglia: per arrivare in alto ci vogliono impegno, dedizione, passione e il volersi migliorare ogni giorno. Infine - conclude - permettetemi di ringraziare per l'affetto ricevuto sui social network i miei nuovi tifosi:».