Ultima di campionato per l’AFP Giovinazzo

È il weekend in cui il campionato di A1 di hockey su pista vivrà i suoi ultimi 50 minuti. La regular season dell'terminerà questa sera, alle ore 19.00, quando al PalaPansini arriverà il Sandrigo Hockey 1968.I biancoverdi inseguono da inizio ottobre la prima vittoria davanti al proprio pubblico. Finora, infatti, solo due vittorie ottenute in trasferta e una a tavolino, contro il Vercelli ritiratosi al giro di boa. Un magro bottino che relega la squadra giovinazzese al penultimo posto. L'ultimo risultato utile quattro giornate fa, nello scontro salvezza contro il Breganze finito inutilmente in parità. Sabato scorso, invece, al rientro dalla sosta coincisa con le festività pasquali, l'ennesima sconfitta contro il Lodi che ha chiuso sul 6-2 una gara dominata dall'inizio alla fine.Anche ilè reduce da una sconfitta maturata, non senza polemiche per la gestione arbitrale, nel derby che il Bassano ha fatto suo scavalcando proprio la squadra allenata da Davide Mendo. Ora i bianco-azzurri occupano la decima posizione, l'ultima che consente l'accesso ai playoff, ma con i gol di Brendolin, Miguelez, Moyano e Ardit, puntano a riprendersi ciò che hanno perso una settimana fa.All'andata il Sandrigo vinse agevolmente 8-1 ma stasera l'AFP dovrà dare tutto per strappare quei punti che tanto utili sarebbero in chiave playout.