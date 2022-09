4 foto Triathlon, Viscoso sempre più in alto: è sua la maglia di specialità

La Giovinazzo del triathlon brinda al suo giovane più promettente:, infatti, ha portato a casa la maglia di specialità al termine delle gare finali riservate alla categoriain una tappa, quella di Pescara, svoltasi il 17 e il 18 settembre scorsi, che ha chiuso ladella stagione 2022.Dopo la burrasca che s'è abbattuta il 17, e che ha condizionato la prima giornata dell'evento, il 18, ripristinato il campo di gara di Pescara, si sono svolte le finali diper la categorianella formulae per lain quella aProprio tra gli uomini, atleta in forza alla, ha conquistato la maglia di specialità condopo 250 metri di nuoto, 5 chilometri di ciclismo e 1,5 chilometri di corsa.Tra gli uomini inseriti nella categoria Youth B, sulla formula a, il più veloce nella gara è statodella società. Il podio è stato completato da, arrivato secondo, e daterzo. Fra gli atleti premiati, oltre a, in quarta posizione, Tommaso Sana (CUS Pro Patria Milano) quinto e Damiano Russo (Raschiani Triathlon Pavese) in sesta piazza.La tappa di Pescara, fra Magione, Montesilvano, Spresiano e la stessa Pescara, ha dunque chiuso ladella stagione 2022. E fra i nuovi campioni che si si sono portati a casa la maglia di specialità c'è ancheper gli Youth B. Che vola sempre più in alto: è lui il nuovo re indiscusso nel triathlon cittadino.