Marco Viscoso vince il Triathlon della Disfida a suon di record

Lo ha fatto spazzando i precedenti record del percorso:, atleta della, ha vinto ilin poco più di un'ora davanti ad, portacolori della squadra di casa, rientrato da una competizione di Coppa Europa Junior, e al veteranoIl triathlon, disciplina del giovane atleta giovinazzese, è una delle manifestazioni sportive più entusiasmanti e, allo stesso tempo, provanti che ci siano. Tre discipline, divise tra mare e terraferma, a velocità molto diverse tra di loro. E così il 15 maggio scorso, sotto il sole di una giornata primaverile, centinaia di atleti, provenienti non solo da Barletta e dai paesi limitrofi, ma anche dalla Puglia, si sono radunati per mettersi alla prova con questo sport. Si tratta di una prova che riunisce in sé tre attività sportive.Si è iniziato con il nuoto e con 200 atleti i quali, partendo dalla battigia del litorale di Ponente, hanno percorso a nuoto 750 metri. Poi, ritornati sulla terraferma, sono saliti in sella ad una bici per 20 chilometri di fiato e resistenza lungo le strade che costeggiano la litoranea. Infine, nella prova finale, hanno tagliato il traguardo dopo aver corso 5 chilometri. Colui che trionfa, in questo sport, non è soltanto chi è più prestante, ma soprattutto chi è più caparbio e riesce a resistere al meglio alla fatica e agli imprevisti.E questo è stato il caso di Viscoso, il più piccolo atleta in gara, che ha primeggiato all'evento organizzato dasotto l'egida della. Complimenti al giovinazzese, autore di una gara perfetta, che ha fermato il cronometro oltre l'ora e suggellato la sua prestazione con il primo posto.