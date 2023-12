Trasferta vicentina per l’AFP Giovinazzo

Scende in pista di domenica l'che sarà ospite delper uno dei due posticipi dell'11^ giornata del campionato di A1.I biancoverdi cercheranno di allungare la piccola striscia positiva iniziata due giornate fa. Ad interrompere la serie di sconfitte, alcune anche cocenti ma talvolta immeritate, la prima e finora unica vittoria ai danni del Breganze, con gol decisivo negli ultimi secondi. Una vittoria che ha ridato stimoli ad una squadra troppo spesso penalizzata dalla scarsa concentrazione, inversamente proporzionale alla giovanile presunzione, dei singoli. Sabato scorso quella che è stata certamente la più bella partita della compagine allenata da Pino Marzella si è conclusa con un pari per 8-8, con un pokerissimo di Mura tornato finalmente ad essere determinante. L', ora penultima, cercherà il terzo risultato utile consecutivo contro la squadra che guida la seconda metà della classifica.Il, alla quinta stagione in massima serie, una settimana fa ha trovato la sua quarta vittoria stagionale battendo 5-4 il Bassano in un derby tiratissimo in cui protagonisti sono stati Cardoso, autore di una tripletta, e capitan Ipinazar, finito nel best five di giornata. La formazione vicentina, allenata da Mauro Zini, è allergica ai pareggi e nell'ultimo turno hanno interrotto una preoccupante serie di cinque sconfitte consecutive. Col morale di nuovo alto, stasera cercherà il bis contro un Giovinazzo che ha segnato più reti ma che ne ha incassate esattamente il doppio di quelle subite dai biancorossi.Fischio d'inizio fissato alle ore 18.00.