Trasferta ligure per l'AFP Giovinazzo

Una settimana fa i biancoverdi hanno centrato la prima vittoria stagionale dopo una serie di delusioni. Al PalaPansini hanno battuto l'Hockey Breganze 7-1 con una prestazione convincente e che finalmente ha fatto divertire i tifosi dopo la richiesta di vedere in pista sangue e sudore. Man of the match Xavi Cardoso, mai domo e sempre pronto a caricare la squadra, il giocatore di movimento col maggiore minutaggio dell'intero campionato finito di diritto nel best five di giornata. Sugli scudi anche Ottavio Dangelico che con interventi decisivi ha reso la porta meno violabile di quanto non fosse stata nelle gare precedenti. Per le tante occasioni sprecate da rivedere Mura, ancora troppo poco incisivo rispetto a quello che potrebbe essere; per un sito di statistiche sarebbe primo in classifica per tiri totali e tiri nello specchio, ma anche per palle perse e passaggi sbagliati.



I primi punti sono arrivati contro i rossoneri veneti e stasera saranno avversari altri rossoneri.

L'Hockey Sarzana una settimana fa è stato sconfitto 8-1 dal Trissino, riuscendo a segnare il gol della bandiera solo nel finale. Sette giorni prima un'altra sconfitta, 2-1 contro il Lodi. I liguri hanno perso contro i Campioni d'Italia e i vice, ma hanno vinto contro Forte dei Marmi e Breganze e pareggiato con il Follonica, racimolando 7 punti. Nella squadra allenata da Sergio Festa, che ha come pilastri storici Corona, Borsi e De Rinaldis, si sono ormai ben integrati due ex della gara, ovvero Xavi Rubio, che quasi due anni fa in mezza annata giovinazzese ha conquistato tutti con la sua professionalità, e Lucas Tabarelli, giovane promessa argentina che qualche mese fa è stato capocannoniere biancoverde con 25 reti.

Al PalaTori l'AFP Giovinazzo proverà a dare il via ad una striscia positiva vincendo la seconda gara consecutiva e avvicinandosi proprio al Sarzana.

