Trasferta di venerdì per il Defender Giovinazzo C5 contro l'Itria

È atteso dall'anticipo di venerdì sera a Fasano con l'ilnel match che inaugurerà l'undicesima giornata del girone B del campionato di serie A2 Eite.I padroni di casa posizionati nelle zone nobili della classifica sono i clienti più scomodi che poteva incontrare in questo momento il team del presidenteL'Itria, i fatto, sino ad ora ha collezionatosubendo una sola sconfitta (con la Lazio) mantenendo sostanzialmente l'intelaiatura dello scorso anno e confermando i cardini dell'organico composto dai temibili Araujo e Rosato e integrando i nuovi innesti Fahd e il portiere Palazzo che ha sostituito il partente Micoli.Entrambe le formazioni dovranno fare a meno due pedine (in casa giovinazzese e Punzi sulla sponda opposta), due elementi che in questo momento attraversavano un periodo di forma particolarmente positiva, ma sono stati appiedati in settimana dal giudice sportivo.Il tecnico Bernardo sarà costretto allora a chiedere ancora una volta gli straordinari alla ristretta cerchia di elementi disponibili comeche questa settimana ha spiegato come potrebbe reagire la squadra dopo la sosta e cosa è cambiato dopo gli ultimi avvicendamenti, le partenze di Roselli e Mongelli e l'arrivo di Teramo.«Sicuramente la sosta ci è servita per far recuperare qualche giocatore che era infortunato e per prepararci meglio alla partita - ha detto il laterale biancoverde - . Sarà un bel banco di prova per noi in quanto, anche con delle defezioni, dobbiamo restare uniti e dare il massimo. In merito agli avvicendamenti mi dispiace per i ragazzi che sono andati via, ma è arrivato»., con delle basi solidi e da qui a fine stagione - ha promesso Marolla - dobbiamo dimostrare quello che valiamo lottando in ogni partita e provando a fare quanti più punti possibili».Con queste premesse si accenderanno i fari questa sera alle ore 20.30 al Palasport di Fasano.