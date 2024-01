Tra Academy Giovinazzo e Football Acquaviva finisce 1-1

Finiscetrae Football Acquaviva: i padroni di casa passano in vantaggio con- gran gol in rovesciata sugli sviluppi di un calcio d'angolo -, ma subiscono il pari degli ospiti in una gara in cui vince l'equilibrio. Per effetto di questo risultato, i biancoverdi scivolano addirittura al quarto posto.Nell'undicesimo e ultimo turno del girone d'andata del raggruppamento barese di Terza Categoria, al 31'trova la rete del vantaggio per i suoi con un gol in rovesciata sugli sviluppi di un calcio d'angolo: 1-0. La gioia del vantaggio, però, dura sette minuti perché al 38' l'undici biancoblu impatta la partita con un gran tiro dalla distanza che beffa il portiere di casa per la rete dell'1-1. Prima del riposo, un episodio dubbio in area, ma l'arbitro non concede la massima punizione.Nel secondo tempo gli uomini di mistersubiscono la pressione degli ospiti che si rendono pericolosi più volte su palla inattiva: in due occasioni, con i calci piazzati, sfiorano il palo, poi calciano all'incrocio dei pali e l'estremo difensore Cervone riesce a smanacciare in angolo. Nei minuti finali numerose sono le interruzioni del gioco, a causa dei numerosi falli commessi e dopo sei minuti di recupero, l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi con il risultato finale di 1-1.