L'Academy torna a vincere, 0-3 esterno sul campo del Terribile Soccer

L'espugna il campo del Terribile Soccer (il risultato conclusivo) e sale a quota 11 punti, a -3 dal quinto posto, l'ultimo utile per i play-off di primavera. Succede tutto nel primo tempo col centro firmato da(rete all'esordio per lui) e la doppietta diper il terzo successo stagionale.Nel nono turno del raggruppamento barese del campionato di Terza Categoria (ne mancano solo cinque alla conclusione della stagione regolare), la partita tra la squadra del tecnicoe quella di casa, fanalino di coda del girone con 2 punti di penalizzazione e sole 3 reti segnate in 9 partite, mostra sin dai primi istanti di gara un ritmo a dir poco piacevole. Il risultato dei primi 45 minuti premia gli ospiti. Tutto è iniziato dal gol di, il primo in maglia biancoverde.Sono gli ospiti, dunque, a passare in vantaggio: 0-1 al 14'. Poi ci pensa, autore di una doppietta (al 25' e al 42') a portare l'Academy sullo, risultato che archivia la prima metà della gara. Un vantaggio meritato, fra valide trame di gioco e tre reti di ottima fattura. Nel secondo tempo succede poco quanto niente (ci provano i giovinazzesi a spingere a caccia del quarto gol) e il team biancoverde porta a casa la vittoria, la terza stagionale, la prima lontana dalle mura di casa.Il club del presidente, dunque, conferma il sesto posto e le tre lunghezze di ritardo sulla Liberty Bari, sempre a +3 dai biancoverdi. Nel prossimo turno, in programma domenica 26 gennaio sul prato artificiale del Petrone di Molfetta, l'Academy riceverà ilterzo in classifica. Fischio d'inizio alle ore 14.30.