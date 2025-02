Pareggio nello scontro al vertice: la Jovis Natio impatta 3-3

Pari e patta (3-3) al PalaPansini trae San Ferdinando C5, nello scontro al vertice del quindicesimo turno del girone A di serie C2. Pareggio raggiunto in extremis grazie alla doppietta diinframezzata dal gol diche vale sempre il primo posto, a 32 punti, ora col Monte Sant'Angelo.Nel big-match di giornata, dopo i primi minuti di studio la sfida inizia a diventare divertente, le occasioni più grosse capitano agli ospiti che passano in vantaggio con una ripartenza fulminea, 0-1. La Jovis Natio inserisce subito il quinto dì movimento, ma un errore in impostazione regala il raddoppio al San Ferdinando, 0-2. I padroni di casa creano ma non sfondano, il tacco di Pagano e la parata su Ignomiriello le azioni più pericolose, e i primi 30 minuti terminano sul risultato di 0-2.Mister de Biase ci riprova con il power-play e questa volta ci riesce, una grande azione porta al gol Murolo (Lorenzo) che deve solo spingere in porta l'assist di Prisciandaro, 2-1. Nel maxi recupero concesso dal direttore di garatrova la zampata giusta per pareggiare la gara (2-2), ma un salvataggio sulla linea nega il vantaggio ai locali ed il 2-3 lo segnano gli ospiti. Con le ultime forze, i locali riescono a pareggiare la partita, grazie al solito, 3-3 e triplice fischio.Secondo pareggio in campionato per i ragazzi della presidentessa Trapani. Un pareggio però che vale più di un punto per il morale e perché arrivato in rimonta contro una squadra attrezzata per vincere il campionato. La corsa continua sabato 8 febbraio con l'atteso derby nel domicilio dellealle ore 16.00.