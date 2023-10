Sudata, cercata e trovata: il Giovinazzo festeggia la prima vittoria

La festa finale, con i giocatori sotto la curva, sono l'immagine perfetta di un pomeriggio incredibile:annulla l'iniziale vantaggio ospite,, man of the match, ribalta la gara,la chiude a doppia mandata per ilfinale con cui iltrionfa con il Futsal Cesena.Una vittoria, la prima stagionale in serie A2 Elite, sudata, cercata e trovata che genera morale, slancio e autostima risolta negli ultimi tre minuti dai padroni di casa contro una squadra, quella romagnola, che non ha affatto demeritato, costruendo, ma non riuscendo a finalizzare.Al PalaPansini, Bernardo sceglie La Notte, Menini, Ferreira Praciano, Montelli e Silon Junior, mentre Osimani risponde con Montalti, Barreno, Dentini, Pieri e Gardelli. Menini, in apertura, tira a pochi centimetri dal palo: pronta la risposta di Dentini che incrocia la prima di una lunga serie di interventi strepitosi di La Notte.Poi è solo Giovinazzo: Dibenedetto chiama in causa Montalti che si allunga per deviare in angolo. Ci prova anche Montelli, di testa sotto porta, ma l'estremo romagnolo smanaccia in corner, non disdegnando uscite palla al piede: in una di queste, a metà tempo, Ferreira Praciano prova a beffarlo con un tiro da lontano, senza fortuna. Arriva, allora, il vantaggio cesenate che scaturisce da uno schema su punizione con la finalizzazione diper lo 0-1 al 9'.Passano solo una manciata di secondi e il solito bolide didiretto nell'angolo più lontano della porta avversaria riporta le sorti del match in equilibrio: 1-1. Un'uscita salva risultato di La Notte su Alasuutari e, sul fronte opposto, un'azione tambureggiante non concretizzata da Dibenedetto sanciscono la parità. Al 20' è 1-1.La ripresa si apre con Silon che ci prova con una conclusione senza pretese, ma il vero pericolo è confezionato da Barreno che impegna severamente La Notte. Dopo un tentativo per sbloccare il risultato di Dibenedetto, sale in cattedra ancora La Notte che dapprima ferma Gardelli e poi in uscita frena una discesa di Alasuutari.In realtà le vere occasioni per passare in vantaggio sono sempre sui piedi prima di Gardelli, che si trova solo davanti alla porta ma manda il cuoio alto, e subito dopo di Alasuutari incapace di centrare il bersaglio grosso a due passi dalla riga bianca dopo un bel lavoro di Dentini.E allora a tre minuti dalla fine Bernardo si gioca la carta, che si rivela vincente, del power play e Palumbo corre sul parquet. Un'azione ben studiata dai biancoverdi porta al tiro Silon, ribattuto dalla difesa romagnola, ma è ben appostatoche insacca sotto la traversa il 2-1 al 18'.Col Cesena che gioca da par suo la carta del portiere di movimento e ormai tutto proiettato in avanti ci pensaa siglare il 3-1 finale a tre secondi dall'ultima sirena - primo gol con la fascia da capitano al braccio - con un tiro che parte dalla sua area di rigore e finisce nella porta sguarnita. Termina così, che pomeriggio per il Defender Giovinazzo C5.