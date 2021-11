Successo in trasferta per l’AFP Giovinazzo

Seconda bella prestazione per l'che nella prima trasferta del campionato di A2 si è imposta con unLa prima occasione è dei padroni di casa ma Dangelico para il tiro diretto di Achilli dopo il cartellino blu per Mezzina. Al 5' passa in vantaggio l'AFP conche raddoppia dopo pochi minuti.porta il risultato sullo 0-3 e prima dell'intervallo sbaglia ancora una volta un tiro diretto conseguenza di un cartellino blu per Mezzina.Il secondo tempo si apre con un'altra prodezza di Dangelico che respinge un rigore di Nerozzi. Gli ospiti gestiscono la gara senza affanni finché al 15' non arriva la quarta rete firmata da. Nello stesso giro di lancette segnal'unico gol dei toscani. L'arbitro Trevisan sanziona Nerozzi con un cartellino blu masbaglia il tiro diretto, prima di porvi rimedio di lì a poco. L'ultima marcatura è diper l'1-6 finale.La prova, senz'altro soddisfacente, è solo una seconda tappa su un percorso lungo ma iniziato ottimamente.