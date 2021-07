Stasera Italia-Spagna, Giovinazzo in trepidazione. Maxischermo in piazzetta Toselli

Giovinazzo è in fermento nelle ultime ore per la gara che vedrà opposta laalla Spagna, match valido per le semifinali di Euro 2020 e che si disputerà alle 21.00 (ora italiana) a Wembley.C'è fermento come sempre se ne discute da ieri sera nei locali pubblici, nelle piazze e per le strade, nella chat social tra amici. Tutti (o quasi) pronti a sostenere l'Italia di Roberto Mancini in un'altra impresa, dopo l'eliminazione del Belgio n.1 del ranking FIFA, maturata venerdì 2 luglio a Monaco di Baviera, frutto di una prestazione collettiva superlativa.Ci credono i giovinazzesi che la seguiranno anche oltreoceano, come abbiamo appreso nelle ultime ore, pronti (si spera) a far ancora festa. Sarà durissima perché di fronte i nostri ragazzi avranno la Spagna che non sarà più quella dei mostri Iniesta, Xavi e David Silva, ma che resta una delle nazionali più forti al mondo, anche se in questa competizione di tanto in tanto ha mostrato lacune più mentale che tecnico-tattiche.Sin da sabato scorso, dopo la vittoria sui belgi e la festa di piazza della notte, le bandiere ai balconi di Giovinazzo si erano moltiplicate, un segno di affetto verso una squadra che, comunque andrà, ha atto innamorare di nuovo gli italiani della maglia azzurra.Sognare continua a non costare nulla.