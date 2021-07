L'Italia batte la Spagna e va in finale: Giovinazzo è una bolgia (LE FOTO)

40 foto Italia in finale ad Euro 2020

Poco prima della mezzanotte un urlo collettivo, quasi si trattasse di una sola persona, ha squarciato il silenzio della sera di Giovinazzo. Ed una fiumana di persone e auto si è riversata per le strade.ha siglato il rigore decisivo dopo la battaglia dell'Italia con la Spagna, durata 120 minuti, quasi tutti di sofferenza estrema. Ma gli azzurri di. Sono in finale con loro 58 milioni di commissari tecnici.L'intera nazione è esplosa quando quella palla calciata con maestria dall'italo-brasiliano ha varcato la linea della porta difesa da Unai Simòn.Stanotte è festa in tutta la penisola e Giovinazzo non fa eccezioni: caroselli, fuochi d'artificio, baci e abbracci (alcuni ancora pericolosissimi vista l'emergenza sanitaria in corso), tantissima gente in piazza. L'Italia ha vinto e sfiderà domenica sera, 11 luglio, la vincente dell'altra semifinale, in programma ancora a Wembley stasera, 7 luglio.Vince l'Italia del pallone e lo fa nella data che ricorda la morte di Goffredo Mameli, deceduto il 6 luglio 1849. Più forte questa notte si sentiranno le note dell'inno che ci unisce tutti riecheggiare per le strade di un Paese piegato dalla pandemia, ma che sa compattarsi e rialzarsi nei momenti più bui della sua storia. Anche grazie allo sport.Sotto il nostro articolo una galleria fotografica per raccontare la festa. Foto di Giuseppe Palmiotto, Florinda Bavaro e Giuseppe Dalbis.