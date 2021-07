Finale Inghilterra-Italia: nessun maxischermo a Giovinazzo

Lo ha deciso il Sindaco Tommaso Depalma in ossequio a quanto deciso in una riunione in Prefettura

Il maxischermo in piazza Vittorio Emanuale II per Inghilterra-Italia di domani sera, 11 luglio, non sarà allestito. Lo ha comunicato nella tarda mattinata di sabato 10 luglio il Sindaco Tommaso Depalma. Di seguito il suo post completo.«Condividendo quanto deciso nel corso della riunione in Prefettura a Bari del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,in occasione della finale degli Europei di calcio in programma domani sera, al fine di evitare assembramenti.Un invito a tutti a rispettare le misure di contenimento previste dalle disposizioni in materia emergenziale da covid-19 per la sicurezza di tutti».