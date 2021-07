Italia in semifinale! A Giovinazzo impazza la festa (LE FOTO)

12 foto Belgio-Italia 1-2, festa a Giovinazzo

Erano considerati a buon diritto i favoriti con la Francia, ma si sono dovuti inchinare ad una nazionale italiana di grande spessore tecnico e tattico, che ha controllato per 70 minuti la partita.Il Belgio di Roberto Martinez si è inchinato all'Italia di Roberto Mancini, grazie alle reti di Nicolò Barella e di Lorenzo Insigne e gli azzurri sono approdati in semifinale ad Euro 2020, nonostante il vano rigore trasformato da Romelu Lukaku. Meritatamente, senza dubbio alcuno. Ed oggi i nostri ragazzi tornano a meritarsi il rispetto di tutto il mondo calcistico dopo anni di sofferenza, comunque finisca questa competizione.I prossimi avversari saranno martedì 6 luglio gli spagnoli, rivali di tante battaglie dal 1994 in poi. Però ora c'è solo voglia di far festa ed anche a Giovinazzo centinaia di persone si sono riversate per strada. Festa tricolore e festa di piazza, purtroppo in barba alla normativa anti-Covid, ma anche comprensibile dopo un anno e mezzo di grande sofferenza e paura.Giovinazzo è in festa, in Villa, in piazza, per le strade del centro, nei locali pubblici. E stanotte è più bello sentirsi italiani. Il Dio pallone ha fatto ancora una volta il miracolo di appiattire differenze sociali e di renderci un po' più uniti di quello che di solito siamo.Sorrisi, stanotte andremo a dormire con i sorrisi stampati sui nostri volti. I Diavoli Rossi numeri uno nel ranking mondiale sono stati domati, martedì speriamo tocchi alle Furie Rosse.Negli scatti di Giuseppe Palmiotto e Florinda Bavaro la gioia dei giovinazzesi.