Sfida a casa della Regina: attesa febbrile a Giovinazzo per Inghilterra-Italia

La strada è in salita ma non deve far paura ai ragazzi guidati dal ct Roberto Mancini.Questa sera, alle 21.00, lasfiderà i padroni di casa dell'Inghilterra nel tempio laico di Wembley per la finale di Euro 2020, la rassegna continentale posticipata di un anno per via della pandemia ancora in corso.La finalissima di questa sera è stato inevitabilmente uno degli argomenti principali di discussione anche a Giovinazzo, tra giovani e meno giovani, nei locali pubblici, per strada, nelle piazze ed in ogni abituale ritrovo della gente del posto. Centinaia le bandiere ai balconi comparse via via che gli azzurri macinavano gol e vittorie, sotto la guida di uno staff tecnico di prim'ordine che ha reso orgoglioso un Paese intero.Oggi c'è l'atto conclusivo di un Campionato europeo che, in ogni caso, ha restituito all'affetto di un popolo che vive di calcio la sua nazionale dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia, riportando la gente a distrarsi dopo un anno e mezzo durissimo e tantissime vittime per il virus arrivato dalla Cina.Una bella favola, quella dell'Italia, che in molti sognano possa concludersi con un finale stupendo, anche in Scozia, dove i rivali di sempre degli inglesi sperano di rovinare la festa già anticipata e programmata ai sudditi di sua Maestà Elisabetta II.A Giovinazzo non ci sarà il maxischermo nelle piazze come invece accaduto per gli ottavi, i quarti e le semifinali ma il cuore dei giovinazzesi, ne siamo certi, pulserà all'unisono cercando di spingere gli azzurri a quella che a buon diritto sarebbe un'impresa storica.A casa della Regina, senza paura. Sono loro quelli che hanno tutto da perdere.