Silecchia e Rago, due arbitri di Giovinazzo in Supercoppa

La stagione agonistica 2022/2023 di hockey su pista, quella del centesimo anno dalla nascita della Federazione, sta per iniziare.Questa sera, fischio d'inizio alle ore 21.00, il primo atto con la gara di andata diSi affronteranno il Sarzana, guidato dal nuovo tecnico De Rinaldis e vincitore a sorpresa della Coppa Italia, ed il Trissino, Campione d'Italia in carica, in una partita che gli appassionati potranno vedere sul canale YouTube della FISR Hockey pista.Ci sarà anche un po' della nostra città visto che la direzione di gara è stata affidata a due giovinazzesi: il veterano, che ha nel curriculum diverse sfide di cartello, ed il giovane emergenteUna coppia, quella arbitrale, che rappresenterà la nostra tradizione hockeystica nell'attesa, e nella speranza, che i colori biancoverdi possano essere riportati alla ribalta dalle imprese sportive della AFP Giovinazzo.