Hockey
Secondo tempo fatale per l’AFP Giovinazzo
I biancoverdi perdono 5-3 a Lodi dopo aver terminato in parità il primo tempo
Giovinazzo - giovedì 20 novembre 2025 0.10
Un'altra occasione mancata per l'AFP Giovinazzo che, nell'unico anticipo dell'ottavo turno di campionato, perde in trasferta 5-3 contro l'Amatori Lodi.
Al PalaCastellotti torna titolare Guia tra i pali e con lui ci sono Amato, rientrato dopo lo stop, Cardoso, Clavel e Mura. Al 9' passano in vantaggio gli ospiti: errore di controllo di Antonioni su passaggio di Borgo e ne approfitta Mura che avanza e dalla trequarti fa partire un tiro che si insacca. Al 15' tiro dalla distanza di Amato che viene parato ma Mura è lì davanti e in pochissimo spazio alza e schiaccia la pallina del raddoppio. Tre minuti dopo Borgo mette dentro una palla per Nadini, pronto ad accorciare le distanze. Passano altri due minuti, Borregan tira e dopo la respinta di Guia c'è un malinteso tra il portiere e Amato di cui approfitta lo stesso Borregan. Si va quindi al riposo sul 2-2.
Al 5' della ripresa assist di Borgo per Antonioni che, pronto sul secondo palo, porta per la prima volta in vantaggio i giallorossi. Al 17' assolo di Borgo che prima salta qualche difensore, poi gira dietro la porta e si inventa un colpo perfetto che si infila sotto l'incrocio opposto. Al 21' tiro improvviso da metà campo di Mura, Barozzi si oppone ma non blocca e Clavel ne approfitta per accorciare le distanze. Passano però pochi secondi e capitan Antonioni entra in area destreggiandosi nella difesa a maglia larga e segna la rete del 5-3 finale.
L'AFP Giovinazzo, reduce dalle fatiche francesi di coppa, offre una buona prestazione, inizia conducendo e poi non riesce a frenare il ribaltamento da parte del Lodi che, con azioni davvero apprezzabili, fa il risultato e ottiene i primi punti in questo mese.
Per i biancoverdi è già tempo di riconcentrarsi sul WSE Trophy perché tra dieci giorni arriva al PalaPansini il La Vandeenne per il ritorno degli ottavi di finali.
