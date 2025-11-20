AFP Giovinazzo. <span>Foto Roberta Mirabile</span>
AFP Giovinazzo. Foto Roberta Mirabile
Hockey

Secondo tempo fatale per l’AFP Giovinazzo

I biancoverdi perdono 5-3 a Lodi dopo aver terminato in parità il primo tempo

Giovinazzo - giovedì 20 novembre 2025 0.10
Un'altra occasione mancata per l'AFP Giovinazzo che, nell'unico anticipo dell'ottavo turno di campionato, perde in trasferta 5-3 contro l'Amatori Lodi.

Al PalaCastellotti torna titolare Guia tra i pali e con lui ci sono Amato, rientrato dopo lo stop, Cardoso, Clavel e Mura. Al 9' passano in vantaggio gli ospiti: errore di controllo di Antonioni su passaggio di Borgo e ne approfitta Mura che avanza e dalla trequarti fa partire un tiro che si insacca. Al 15' tiro dalla distanza di Amato che viene parato ma Mura è lì davanti e in pochissimo spazio alza e schiaccia la pallina del raddoppio. Tre minuti dopo Borgo mette dentro una palla per Nadini, pronto ad accorciare le distanze. Passano altri due minuti, Borregan tira e dopo la respinta di Guia c'è un malinteso tra il portiere e Amato di cui approfitta lo stesso Borregan. Si va quindi al riposo sul 2-2.

Al 5' della ripresa assist di Borgo per Antonioni che, pronto sul secondo palo, porta per la prima volta in vantaggio i giallorossi. Al 17' assolo di Borgo che prima salta qualche difensore, poi gira dietro la porta e si inventa un colpo perfetto che si infila sotto l'incrocio opposto. Al 21' tiro improvviso da metà campo di Mura, Barozzi si oppone ma non blocca e Clavel ne approfitta per accorciare le distanze. Passano però pochi secondi e capitan Antonioni entra in area destreggiandosi nella difesa a maglia larga e segna la rete del 5-3 finale.

L'AFP Giovinazzo, reduce dalle fatiche francesi di coppa, offre una buona prestazione, inizia conducendo e poi non riesce a frenare il ribaltamento da parte del Lodi che, con azioni davvero apprezzabili, fa il risultato e ottiene i primi punti in questo mese.

Per i biancoverdi è già tempo di riconcentrarsi sul WSE Trophy perché tra dieci giorni arriva al PalaPansini il La Vandeenne per il ritorno degli ottavi di finali.
  • hockey
  • AFP Giovinazzo
Vergogna a Giovinazzo: rubata l'auto della famiglia di un ragazzo con disabilità
20 novembre 2025 Vergogna a Giovinazzo: rubata l'auto della famiglia di un ragazzo con disabilità
Defender Giovinazzo C5, Cutrignelli: «Felice di tornare. Certi amori non finiscono»
20 novembre 2025 Defender Giovinazzo C5, Cutrignelli: «Felice di tornare. Certi amori non finiscono»
Altri contenuti a tema
AFP Giovinazzo, oggi c'è già il campionato AFP Giovinazzo, oggi c'è già il campionato Biancoverdi in trasferta a Lodi dopo l'impegno in Francia per il WSE Trophy
WSE Trophy, ottimo pareggio dell’AFP Giovinazzo in Francia WSE Trophy, ottimo pareggio dell’AFP Giovinazzo in Francia Finisce 2-2 l’andata degli ottavi di coppa contro l’H.C. La Vendeenne
Il ritorno in Europa dell'AFP Giovinazzo Il ritorno in Europa dell'AFP Giovinazzo Stasera l'andata degli ottavi di WSE Trophy in Francia
L’AFP Giovinazzo torna a perdere L’AFP Giovinazzo torna a perdere A Sarzana biancoverdi sconfitti 6-2, in gol Mura e Cardoso
Trasferta ligure per l'AFP Giovinazzo Trasferta ligure per l'AFP Giovinazzo I biancoverdi alla ricerca della seconda vittoria col Sarzana
AFP Giovinazzo, ecco la prima vittoria AFP Giovinazzo, ecco la prima vittoria I biancoverdi battono il Breganze 7-1 e conquistano i primi punti della stagione
AFP Giovinazzo, ora bisogna vincere AFP Giovinazzo, ora bisogna vincere I biancoverdi inseguono i primi punti questa sera al PalaPansini 
AFP Giovinazzo, poker di sconfitte AFP Giovinazzo, poker di sconfitte Con quella di Follonica i biancoverdi sono alla quarta sconfitta consecutiva
Oltre Lirica Festival, presentato il cartellone di eventi. C'è anche Giovinazzo
20 novembre 2025 Oltre Lirica Festival, presentato il cartellone di eventi. C'è anche Giovinazzo
Touring Juvenatium, eletto il nuovo direttivo
20 novembre 2025 Touring Juvenatium, eletto il nuovo direttivo
Prof. Francesco Schittulli, il racconto di sé stesso e della professione
19 novembre 2025 Prof. Francesco Schittulli, il racconto di sé stesso e della professione
AFP Giovinazzo, oggi c'è già il campionato
19 novembre 2025 AFP Giovinazzo, oggi c'è già il campionato
Oltre Lirica Music Festival a Giovinazzo, Palo e Bitonto: oggi la presentazione
19 novembre 2025 Oltre Lirica Music Festival a Giovinazzo, Palo e Bitonto: oggi la presentazione
Selezioni azienda metalmeccanica, tutte le info con Porta Futuro Giovinazzo
19 novembre 2025 Selezioni azienda metalmeccanica, tutte le info con Porta Futuro Giovinazzo
Olio, task force contro pratiche sleali
19 novembre 2025 Olio, task force contro pratiche sleali
Critiche alla Legge di Bilancio: lo SPI CGIL di Giovinazzo organizza un incontro
19 novembre 2025 Critiche alla Legge di Bilancio: lo SPI CGIL di Giovinazzo organizza un incontro
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.