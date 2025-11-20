Secondo tempo fatale per l’AFP Giovinazzo

Un'altra occasione mancata per l'che, nell'unico anticipo dell'ottavo turno di campionato, perde in trasfertacontro l'Al PalaCastellotti torna titolare Guia tra i pali e con lui ci sono Amato, rientrato dopo lo stop, Cardoso, Clavel e Mura. Al 9' passano in vantaggio gli ospiti: errore di controllo di Antonioni su passaggio di Borgo e ne approfittache avanza e dalla trequarti fa partire un tiro che si insacca. Al 15' tiro dalla distanza di Amato che viene parato maè lì davanti e in pochissimo spazio alza e schiaccia la pallina del raddoppio. Tre minuti dopo Borgo mette dentro una palla per, pronto ad accorciare le distanze. Passano altri due minuti, Borregan tira e dopo la respinta di Guia c'è un malinteso tra il portiere e Amato di cui approfitta lo stesso. Si va quindi al riposo sul 2-2.Al 5' della ripresa assist di Borgo perche, pronto sul secondo palo, porta per la prima volta in vantaggio i giallorossi. Al 17' assolo diche prima salta qualche difensore, poi gira dietro la porta e si inventa un colpo perfetto che si infila sotto l'incrocio opposto. Al 21' tiro improvviso da metà campo di Mura, Barozzi si oppone ma non blocca ene approfitta per accorciare le distanze. Passano però pochi secondi e capitanentra in area destreggiandosi nella difesa a maglia larga e segna la rete del 5-3 finale.L'AFP Giovinazzo, reduce dalle fatiche francesi di coppa, offre una buona prestazione, inizia conducendo e poi non riesce a frenare il ribaltamento da parte del Lodi che, con azioni davvero apprezzabili, fa il risultato e ottiene i primi punti in questo mese.Per i biancoverdi è già tempo di riconcentrarsi sul WSE Trophy perché tra dieci giorni arriva al PalaPansini il La Vandeenne per il ritorno degli ottavi di finali.