Sabato di Coppa Divisione per il Defender Giovinazzo C5

Ultima giornata del girone S della Coppa della Divisione 2024/25, la competizione riservata agli under 23 a cui sono iscritte tutte le formazioni dei campionati nazionali maschili, e impegno esterno delcontro il Bitonto Futsal ultimo in classifica.I biancoverdi,e a pari merito con la Polisportiva Sammichele, devono vincere per poter superare l'Audace Monopoli (secondo con 6 punti) e chiudere in seconda posizione. I 4 punti racimolati sinora, dal team del presidente, frutto di un percorso altalenante (vittoria contro l'Audace Monopoli sconfitta a Canosa, sul campo dell'AGF Energy, e pareggio interno con la Polisportiva Sammichele) lasciano ancora qualche flebile speranza di qualificazione.E come già detto sarà indispensabile vincere quest'ultimo match per poter aspettare i risultati degli altri gironi ed eventualmente essere qualificati tra le migliori seconde. Per la delicatezza dell'impegno e di un obiettivo ancora raggiungibile saranno a disposizione del traineranche gli under 23 aggregati in prima squadra che hanno avuto sinora un minutaggio non elevato in A2 Elite come il portiere La Notte tra i pali e i laterali Greco e Rotunno.La competizione a cui sono iscritte tutte le squadre dei campionati nazionali maschili, riservata anche quest'anno agli under 23, si è infatti aperta con 88 abbinamenti in gara unica, prima dei sedicesimi. Gli ottavi ridurranno ulteriormente il lotto delle pretendenti, i quarti, in programma a febbraio, definiranno i nomi di coloro che si giocheranno il titolo della sesta edizione della Coppa della Divisione nella kermesse del 18 e 19 aprile 2025.Accederanno ai sedicesimi le società che vinceranno i 21 raggruppamenti e le 11 migliori seconde dei gironi composti da 5 e da 6 squadre. L'appuntamento è per questo pomeriggio, alle ore 16.00, presso il polivalente Lorusso di Binetto.