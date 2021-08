Roselli continua a Giovinazzo senza indugi

Dopo una breve parentesi alla Dream Team Palo (12 reti fra il campionato di serie C1 e la Coppa Italia, nda) il processo di crescita professionale di, iniziato a Giovinazzo, continua senza indugi per un'altra stagione (sino al 2022) da parte dell'atleta classe '98 che ormai ha i colori biancoverdi cuciti addosso.Decisivo l'anno scorso in parecchie occasioni si è fatto sempre trovare pronto quando è stato chiamato in causa e pertanto la sua conferma non poteva che essere la naturale conseguenza di una maturazione che mostra segni sempre più evidenti dopo ogni stagione agonistica. «Abbiamo passato una stagione non facile - ha precisato il pivot - cona causa della pandemia che, giocate in maniera ravvicinata, non ci hanno consentito di recuperare in modo adeguato ed esprimerci al meglio. Tuttavia, nonostante queste difficoltà siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo, ovvero».Poi è passato ai ringraziamenti verso ildel presidente: «Sono molto contento di restare nella mia città - ha continuato Roselli -. Ho dimostrato di poter essere all'altezza di compagni di squadrae sono sicuro di poter ripagare con prestazioni migliori chi continua a darmi fiducia».Sulla prossima stagione: «Con l'arrivo del nuovo allenatore, che non conosco personalmente, sono sicuro che affronteremo il prossimo campionato ponendoci come obiettivo sicuramente un piazzamento migliore in classifica anche conche ci tengo a ringraziare per non averci fatto mai mancare la sua vicinanza sia tramite i canali social che con piccoli gesti significativi».