Rimonta Foggia, Emmebi Futsal sconfitto in casa in pieno recupero

Stavolta la rimonta l'ha fatta il Cus Foggia. Recupera dal 3-1 e vince in pieno recupero 3-4. Perde l': ai biancoverdi non basta il solito carattere che l'aveva portato a chiudere il primo tempo sul 2-1 e ad allungare, durante la ripresa, sino al 3-1. Finisce, prima sconfitta in uno scontro diretto con una grande.Nel sedicesimo turno del raggruppamento A di serie C2 - il primo del girone di ritorno - il primo tempo è a tinte biancoverdi. La squadra difa un figurone, pressa alta e acquisisce con facilità il controllo portandosi in vantaggio con(1-0), ma subendo il pari della vice capolista: 1-1. Nel momento più difficile, la formazione di casa non sbanda affatto. Anzi trova il nuovo vantaggio. Splendido. Lo segna. Al riposo è 2-1. Un risultato che sta stretto ai giovinazzesi.Nella ripresa l'Emmebi Futsal produce gioco, occasioni, vola sul 3-1 cone sembra poter gestire il vantaggio di due reti con facilità, ma non è così. Perché gli ospiti si rifanno sotto con la rete del 3-2. Il Cus Foggia ha più coraggio, voglia di vincere e viene premiato con il gol del 3-3. Sembra finita, ma nell'ultimo minuto di recupero, su un ribaltamento di fronte dopo un palo colpito dai padroni di casa, la seconda della classe completa la rimonta: termina, vince il Cus Foggia.Il club di, invece, si ferma per la seconda volta nel 2023 (è la prima sconfitta del nuovo anno in casa), resta a quota 25 punti, ma scivola al sesto posto, superato dall'Eraclio C5. Sabato 28 gennaio, intanto, si viaggia alla volta di, un sintetico sempre ricco di insidie. Fischio d'inizio fissato alle ore 16.00.