Emmebi, profumo di play-off: Audax superato 5-4, poker di Ignomiriello

L'sente il profumo di play-off: la vittoria sull'Audax Rutigliano -il finale - consolida il sesto posto (adesso a -1 dall'Eraclio C5 quinto) e regala ai biancoverdi la vittoria più bella di questo campionato contro un avversario importante. Guest star del pomeriggio,, autore di quattro gol.Nel ventisettesimo turno del raggruppamento A di serie C2 - ne mancano tre alla bandiera a scacchi -, la formazione diparte con maggiore aggressività, mentre quella ospite fatica ad entrare in partita.apre le marcature (sua la rete dell'1-0), con i suoi compagni bravi ad anestetizzare l'Audax. Finché il team di casa raddoppia con(2-0), il segnale che i locali sembrano avere la gara in pugno. A macchiarla, un episodio: il rosso a Bavaro. Al riposo è 2-0.La seconda frazione della partita s'apre con il 3-0 dei padroni di casa () e va avanti sulla falsariga del primo: l'Emmebi Futsal, forte del triplo vantaggio e della voglia di chiudere il conto, straripa con, ma resta di nuovo in inferiorità numerica per l'espulsione di Guerra, la chiave che riapre la sfida. Che s'infiamma: l'Audax risale la corrente sino al 4-3, ma(poker) segna il 5-3. Gli ospiti le provano tutte, vanno in rete, ma non c'è più tempo: finisce 5-4.Il club di, dunque, gusta la tredicesima vittoria in campionato e sente il profumo di play-off: i giovinazzesi, infatti, ora a, staccano l'Audax (ferma a 37), accorciano sull'Eraclio C5 (a 42) e si preparano al turno di riposo. Si tornerà sul parquet fra un mese, sabato 22 aprile alle ore 16.00, contro l'