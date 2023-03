Emmebi Futsal, è un pareggio d'oro: 3-3 sul campo della Grimal Barletta

Reduce dall'eliminazione in semifinale nella Final Four, giocata a Giovinazzo, per la Coppa Puglia di serie C2, l'ha conquistato un punto, ottenendo un pari in rimonta. Sotto 3-1 sul campo della Grimal Barletta ha conquistato ilcon Bavaro che ha rimesso in equilibrio una partita che pareva compromessa.Nel ventiseiesimo turno del raggruppamento A di serie C2, i padroni di casa passano in vantaggio al primo affondo: 1-0. E c'è già un allarme, dunque, per il team di mister, inibito dopo i fattacci di sabato scorso e quindi relegato in tribuna. I giovinazzesi accusano il colpo e non fanno niente per rimanere incollati al match, sbagliando numerose occasioni in contropiede. La Grimal Barletta, invece, macina gioco, sviluppa azioni e, poco prima del riposo, raddoppia. Al 30' è 2-0.Al rientro sul rettangolo di gioco dagli spogliatoi, l'Emmebi Futsal è tutta un'altra squadra. Conclusione di Grosso, tacco raffinatissimo die i biancoverdi sono ufficialmente di nuovo in gara (2-1), ma i barlettani si riportano sul doppio vantaggio (3-1), tenendo a bada i propositi di rimonta degli ospiti. Non sarà così:finalizza un batti e ribatti (3-2), poiristabilisce la parità. Nel finale Grosso e De Palma hanno le chance del colpaccio, senza fortuna. Termina 3-3.Un pari, appena il secondo stagionale per il sodalizio di, che serve a consolidare laa 38 punti a soli quattro turni dalla conclusione della regular season. Sabato 25 marzo si torna a giocare al PalaPansini, contro l', in quella che è già una partita spartiacque. Si gioca alle ore 16.00.