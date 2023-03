4 foto All'Emmebi Futsal non riesce la rimonta. Amaro 3-4 e addio Coppa Puglia

Non era il campionato, ma l'ci ha creduto: l'idea di portarsi a casa lacominciava a diventare un pensiero dominante. Sotto 1-3 con il Cus Foggia, i biancoverdi sono riusciti a risalire la china sino al, fra un rigore sbagliato e mille occasioni create, ma non finalizzate. Un'impresa solo sfiorata.Nella seconda semifinale dellaper l'assegnazione del trofeo regionale di serie C2, dopo la vittoria del Real Carovigno sul Gioco Calcio tra Amici (7-2), è di Bavaro la prima occasione verso lo specchio. L'avvio vede i padroni di casa rabbiosamente in attacco, ma con poche idee: il culmine, quando Guerra si divora il vantaggio, mentre con un doppio Delgado e Sergio vola sullo 0-3. Come dire, minima resistenza, massimo affondo., su rigore, accorcia prima del 30', 1-3.Al rientro sul parquet, i biancoverdi, privi di Bavaro, espulso in un infuocato intervallo, subiscono il poker di Bruno (Salvatore 1-4). Sembra, ormai, chiusa: il gol del 2-4 di, infatti, sembra essere solo un timido squillo. Non è così: la ripresa diventa un tema di assedio per l'Emmebi che tenta un'improbabile rimonta. Inizia così l'inevitabile finale per cuori forti: rosso sbaglia il rigore che avrebbe potuto riaprire la gara,gonfia la rete. Non c'è più tempo, però: finisceI biancoverdi, però, non la prendono bene: gazzarra finale in campo e sugli spalti, espulsi puree l'allenatore giovinazzese. A disputare la finale, dunque, ci va il, che questo pomeriggio, sempre al PalaPansini incrocerà ilper la Coppa Puglia. Appuntamento alle ore 18.00.