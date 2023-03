Andrà in scena questo weekend, al PalaPansini di Giovinazzo, laper la assegnazione della Coppa Puglia di serie C2 fra, Cus Foggia, Real Carovigno e Gioco Calcio tra Amici. Oggi sono previste le due semifinali (alle ore 16.00 e alle ore 18.30), domani alle ore 18.00 l'attesa finalissima.Tre delle società finaliste avevano presentato la candidatura per ospitare la manifestazione nella propria sede. Il sorteggio, che si è svolto lunedì scorso, ha visto prevalere il sodalizio del presidente: «Per noi è un onore organizzare e rappresentare la città di Giovinazzo in questa- ha detto - e per questo vogliamo giocarcela fino in fondo. Arriviamo a questo evento con grande consapevolezza dei nostri mezzi e sappiamo quanto abbiamo lavorato per arrivarci».Il programma delle semifinali, che avranno luogo presso il PalaPansini di via Moro, a Giovinazzo, con ingresso gratuito, prevede questo pomeriggio la partita tra il Real Carovigno e il Gioco Calcio tra Amici (ore 16.00), a seguire la sfida tra l'ed il Cus Foggia (ore 18.30). La finale per l'assegnazione del titolo regionale tra le vincenti delle due semifinali è in programma domani pomeriggio, presso lo stesso impianto, con fischio d'inizio fissato alle ore 18.00.«Sarà una bella avventura - ha aggiunto il tecnico-. È un orgoglio per noi essere tra le prime quattro squadre della Coppa e siamo contenti di poter vivere questa esperienza con i nostri tifosi. Sfideremo un avversario duro, ma avremo dalla nostra, che spero verrà numeroso a sostenerci».