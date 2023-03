Emmebi Futsal sconfitto di misura a Bitonto: con la Futura è 2-1

Alla terza gara in appena una settimana, l'conosce un inatteso ko: contro la Futura finisce 2-1. Sotto di un gol, i biancoverdi impattano con Guerra e mostrano segnali di crescita, ma subiscono la seconda rete dei locali. Tuttavia, restano sempre sesti, seppur in condominio con l'Audax Rutigliano.Nel ventiquattresimo turno del raggruppamento A di serie C2, il primo tempo è molto blando: i padroni di casa e quelli del tecnicosi studiano a vicenda, si compattano e chiudono gli spazi, ma non riescono ad alleggerire la pressione avversaria innescando delle azioni di rimessa. Così, nonostante qualche sparuto tentativo da entrambi i fronti (le due squadre, seppur con scarsi risultati, s'affacciano in avanti), il primo tempo finisce 0-0, macchiato dall'infortunio a Minervini.Al rientro, Grosso centra la traversa, ma l'Emmebi Futsal, dal punto di vista emotivo, sembra essere rimasto negli spogliatoi. La Futura, invece, spacca la partita e passa in vantaggio: 1-0. I biancoverdi, però, non ci stanno e, con un raffinato gol di tacco, porta la gara sull'1-1, di nuovo sui binari dell'equilibrio. Che, però, dura poco perché il quintetto di casa si riporta in avanti. I giovinazzesi, in power play, ci provano con le unghie e con i denti, ma senza fortuna. Al 60' finisceUndicesimo disco rosso stagionale, dunque, per il club di, agganciato in classifica a quota 34 punti dall'Audax Rutigliano in un infinito duello per il sesto posto. Martedì 7 marzo, intanto, si torna di nuovo in campo per la quarta partita in dieci giorni: al PalaPansini, alle ore 21.00, sarà il turno della