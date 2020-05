Riaperte le piscine e la palestra della Netium in totale sicurezza (FOTO)

PISCINA

PALESTRE E SPOGLIATOI



PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

17 foto Ripartenza in sicurezza alla Netium

Fase 2 anche per la Netium, punto di riferimento per chi ama il nuoto e tenersi in forma.La seconda fase è partita in totale sicurezza, come documentano anche le nostre foto. Si accede su prenotazione, chiamando la segreteria (080.3948920) al mattino dalle ore 9.00 alle ore 12.30 ed al pomeriggio dalle 16.00 alle 21.00.Alla struttura si accede tramiteche non deve superare i 37.5° e sarà comilato un modulo con tutte le informazioni sull'utente. All'ingresso e nelle varie sale si trovano gel igienizzanti. Fondamentale l'arrivo con la mascherina.In piscina si potranno allenare massimo 7 persone per corsia,. In quella piccola si può accedere, ben distanziati, inCome vedete in foto ci sono corsie di ingresso ed uscita ben delineate e gli istruttori faranno seguire pedissequamente i percorsi. Prima di entrare in acqua bisognerà fare una doccia, secondo indicazioni che saranno fornite dal personale di volta in volta. Ai genitori dei più piccoli, la direzione della struttura suggerisce di giungere in piscina con il costume da bagno già indossato.Nelle sale della palestra si potrà accedere indossando esclusivamente una t-shirt e non canotte o top ginnici, mentre la pulizia degli attrezzi e delle macchine sarà a cura dell'utente stesso, che non potrà sottrarvisi. Negli spogliatoi sarà possibile cambiarsi solo nelle zone segnate in rosso ed in ogni caso il personale è stato istruito per ogni evenienza. I borsoni vengono lasciati negli armadietti e vi si accede solo con mascherina, lasciata in un'apposita busta sigillata.Va infine specificato che anche prima dell'emergenza da Covid-19, la Netium disponeva diche avveniva quotidianamente e rappresentava un fiore all'occhiello della struttura.Un nuovo inizio non semplice, anche data l'utenza numerosa proveniente anche da centri limitrofi, ma pur sempre una ripartenza. Alla Netium sono sicuri di potercela fare e di ritornare ad essere punto vivo di aggregazione non solo giovanile.