Restano al Defender Giovinazzo C5 anche La Notte e Marolla

Hanno detto sì alla proposta di riconferma delaltri due ragazzi dal futuro sicuramente roseo comeIl primo, classe '05, nel corso della stagione ha mostrato ancora una volta, semmai ce ne fosse stato bisogno, le sue qualità di guardiano della porta biancoverde. Oltre alla prestazione di sicurezza e personalità esibita a Campobasso, è ancora impresso negli occhi dei tifosi il rigore parato a Sachet nella partita di Terni.La fiducia del club guidato daresta invariata nel giovane che non ha mancato di esprimere la sua gratitudine: «per poter, anche per la prossima annata sportiva, far parte di questa squadra che mi ha sempre aiutato a crescere e per questo ringrazio la società. Non è stata una stagione facile quella passata, ma quando sono stato chiamato in causa mi son fatto sempre trovare pronto. Sono certo - ha detto La Notte - di poter fare meglio anche, ma soprattutto sono soddisfatto di poter continuare a lavorare concome preparatore dei portieri».Anche Marolla da par suo è entusiasta di poter continuare a calcare il parquet del PalaPansini con indosso la maglia che dalle prime categorie giovanili lo ha portato sino alla ribalta nazionale. Per lui, classe '05, è stato l'anno della consacrazione dimostrando di non aver timore di nessun avversario, andando anche a segno in casa con la Ternana. È vero che non è stato l'unico poiché si sono aggiunte le reti del 5-2 in casa col Capurso e il primo goal nel pari esterno di Terni.Uno score non sottovalutabile. Le sue prime parole dopo la riconferma sono di ringraziamento verso il club: «Un sentito grazie lo rivolgo alla dirigenza societaria per la fiducia riposta nei miei confronti. Non farò mancare anche quest'anno il mio apporto che, utile al mio percorso di crescita, ma soprattutto - ha detto Marolla - per riscattare un torneo, quello dello scorso anno, in sordina».