Regata dei Gonfaloni, a Giovinazzo la 20ª edizione

Tutto pronto per lache si terrà domenica prossima, 6 agosto, nello specchio d'acqua di cala Porto, a Giovinazzo.La rassegna, riservata ad imbarcazioni a dieci remi a sedile fisso, giungerà quest'anno alla sua 20ª edizione ed è organizzata dall'nata proprio per ricordare un ragazzo giovinazzese che amava la vita e che in tanti non hanno dimenticato.La regata giovinazzese è valida anche per il 17°, organizzato dal Centro Sportivo Italiano ed assegna lo scudetto di marineria numero uno in Italia nella specialità. Si regaterà sia in campo femminile, sia maschile e i portacolori biancoverdi vorranno dare filo da torcere agli altri equipaggi, primi fra tutti quelli tarantini, per primeggiare su un tracciato amico.In acqua a Giovinazzo anche i Remuri Brindisi, la Lega Navale Molfetta, la Ciurma di Vasto e i croati del Klub Neptun Dubrovnik.Di seguito il programma completo che si articolerà tra mattino e tardo pomeriggio:ore 08,30 - SS. Messa in P.zza Portoore 09,30 - Alza bandieraore 09,45 - Consiglio di regataore 10,30 - inizio gareore 13,15 - Drink per gli atletiore 13,30 - Pausa pranzo in piazzale Aeronautica Militareore 14,00 - ripresa gare e finaleore 19,00 - premiazioni.