Regata dei Gonfaloni, Giovinazzo è terza tra gli uomini

24 foto Regata dei Gonfaloni 2023

La 20ª edizione dellacoincidente con una tappa del, rassegna riservata ad imbarcazioni a dieci remi a sedile fisso, ha parlato decisamente tarantino.In campo maschile il successo è andato alla Magna Grecia Taranto, che ha preceduto i brindisini dei Remuri ed un ottimo equipaggio dell', ad oggi un cantiere aperto, capace però di sfoderare due buone prestazioni nelle acque amiche di Cala Porto.Tra le donne invece dominio delle ragazze ioniche, con la Magna Grecia padrona, finita davanti alle cugine de Il Palio di Taranto ed alle Vogatrici Città di Taranto.Anche la ventesima edizione di questa manifestazione che rappresenta il clou a livello sportivo nell'estate giovinazzese, ha ricordato Massimo Cervone, ragazzo buono, innamorato di una vita che il destino troppo presto gli ha strappato via. Ospiti d'onore, come accade da oltre un decennio, i croati del Klub Neptun Dubrovnik, giunti in Puglia con il loro consueto carico di simpatia.In casa biancoverde si lavora ad un cambio generazionale lungo e difficoltoso, ma in un percorso impervio, i podi come quello di ieri, 6 agosto, sono carburante nelle braccia e nelle gambe.sono troppo esperti per non sapere che il percorso di crescita avviene a piccoli passi e probabilmente già il prossimo anno potremo scrivere di nuovi successi del sodalizio di piazza Porto.