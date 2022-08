Giuseppe Abbagnale invita il pubblico alla Regata dei Gonfaloni di Giovinazzo (VIDEO)

Tutto pronto per l'edizione 2022 della rassegna di voga a dieci remi

LISTA DEI PARTENTI

Maschile

Femminile

IL PROGRAMMA COMPLETO

Social Video 40 secondi Giuseppe Abbagnale invita alla Regata dei Gonfaloni

Si terrà domenica 7 agosto, in cala Porto a Giovinazzo, l'attesa 19ª edizione della Regata dei Gonfaloni, manifestazione riservata ad imbarcazioni a 10 remi con sedile fisso, organizzata dall'ed inserita nel vasto programma dell'Estate Giovinazzese varato dall'amministrazione comunale.La rassegna, dedicata dal patron Peppino all'indimenticato Massimo Cervone, è valida quale meeting ufficiale del Centro Sportivo Italiano ed assegnerà contestualmente ilalla sua 16ª edizione, e lo scudetto di campioni e campionesse d'Italia di specialità.Ad invitare il pubblico a partecipare a quello che è il più importante evento sportivo a della bella stagione a Giovinazzo è stato, presidente in carica della Federazione Italiana Canottaggio, mito mondiale con suo fratello Carmine ed il vogatore Peppiniello Di Capua. Nel due "con" ha vinto ben due Olimpiadi (hanno fatto storia le telecronache di Giampiero Galeazzi) e sette titoli iridati.Associazione Vogatori "Massimo Cervone" GiovinazzoRemuri BrindisiKlub Neptun DubrovnikIl Palio di TarantoTarasVogatori Città di TarantoAssociazione Vogatrici "Massimo Cervone" GiovinazzoVogatrici GaetaIl Palio di TarantoVogatrici Città di TarantoMagna Grecia Tarantoore 08,30 - celebrazione della S.S. Messa in p.zza portoore 09,30 - accredito squadre partecipantiore 10,30 - inizio qualifiche gareore 13,15 - Drink atletiore 13,30 - pausa pranzoore 16,00 - ripresa ed inizio finali (maschili e femminili)ore 19,00 - premiazioni.