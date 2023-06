Il 6 agosto torna la Regata dei Gonfaloni in cala Porto a Giovinazzo

Sono stati presentati nei giorni scorsi i calendari del Trofeo dell'Adriatico e dello Ionio e delle regate estive della Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso, a cui prenderà parte l'Si rinnova la tradizione della voga nella cittadina adriatica, che quest'anno gareggerà con squadre nuove, ma ugualmente vogliose di primeggiare. Non è stato un inverno facile, per la compagine guidata dal presidentissimoma in tanti si stanno avvicinando ad uno sport fatto di sacrificio e grande spirito di gruppo.Le lance giovinazzesi sono state rimesse a nuovo con un impegno economico consistente da parte della famiglia Cervone ed ora sono pronte ad essere sfoggiate il 6 agosto prossimo, data in cui in Cala Porto si gareggerà per conquistare la Regata dei Gonfaloni, data che coinciderà con le finali nazionali del Centro Sportivo Italiana per la voga a dieci remi.Doppio impegno, dunque, per i portacolori biancoverdi con un calendario fitto che vi riportiamo di seguito:Molfetta 18 Giugno 2023Brindisi 23 Luglio 2023Giovinazzo 06 Agosto 2023 (finali nazionali)Taranto 11 Giugno 2023Taranto 02 Luglio 2023Taranto 30 Luglio 2023Molfetta 10 Settembre 2023 (finali nazionali)