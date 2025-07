Proseguono i lavori al village della Hopman Cup 2025

Giocatori nella top 10 e nella top 20 del ranking mondiale degli ultimi 12 mesi, vincitori del Grand Slam, medagliati olimpici e campioni delle coppe Davis e Billie Jean King. Cresce l'attesa per vedere giocare dal vivo le sei nazionali che, scenderanno in campo per contendersi laA cominciare dall'italiana, vincitrice sia del singolare che del doppio, con Sara Errani, agli Internazionali di Roma. Con la Errani ha anche conquistato il doppio femminile al Roland Garros, per loro primo titolo Slam di coppia. La Paolini scenderà in campo a Bari in coppia con, reduce della vittoria dell'ATP 500 ad Amburgo. Dall'altra parte della rete ci saranno i team Croazia, campione in carica con, il team Grecia, con, il miglior tennista greco di sempre, e ancora il team Canada con, noto per il suo stile di gioco potente e versatile, ed i teamcon giocatori intenzionati ad espugnare sia i favoriti italiani che i detentori croati del titolo.Con una storia lunga 35 anni (la maggior parte dei quali in Australia), l'edizione 2025 della Hopman Cup promette bene anche in quanto ai biglietti per assistere ai match in calendario, che in meno di un mese hanno già superato quota settemila ticket venduti.Procede secondo tabella di marcia anche l'allestimento del. I lavori sono cominciati lo scorso 20 giugno, con la prima stesura dell'asfalto. Nelle giornate successive si è lasciato all'asfalto il tempo di ossigenarsi e si è poi proceduto a rimuovere olio e grasso in eccesso dalla superficie. In questi giorni è, invece, in corso il controllo del livellamento della pavimentazione ed, a seguire, la stesura di una resina speciale utilizzata proprio per il tennis hardcore che permette di controllare il rimbalzo e la velocità della palla. La prossima settimana sarà il momento di allestire anche le tribune, che potranno ospitare fino a 5 mila spettatori.I due campi, entrambi situati nel grande quadrato all'aperto, proprio di fronte all'ingresso Orientale, saranno circondati da un village che permetterà di vivere un'esperienza di sport e divertimento, musica e food a 360 gradi. Tutto verrà realizzato ad hoc: stand, food truck, fan zone, area hospitality, ma anche spogliatoi, palestra per i giocatori, sala stampa ed uffici.con il match tra i padroni di casa del team Italia ed i campioni in carica della Croazia che, con la formazione Donna Vekić- Borna Ćorić, si sono aggiudicati l'edizione 2023 a Nizza.Si prosegue il 17 luglio con Grecia-Spagna e Francia-Croazia. Il 18 sarà la volta di Italia-Francia e Canada-Spagna; il 19 scenderanno in campo i team di Grecia e Canada.per l'aggiudicazione del prestigioso ed ambito trofeo già vinto in passato dalle leggende del tennis Roger Federer e Serena Williams.Il torneo sarà interamente trasmesso in diretta su, emittente tv (terrestre e satellitare in HD, web e mobile) della FITP, (Federazione Italiana Tennis e Padel), partner del torneo, che trasmette in chiaro oltre ottanta tornei dei più importanti circuiti internazionali.A Bari sta quindi per cominciare un grande evento internazionale con tutte le carte in regola per divertire ed appassionare un pubblico variegato, che ha già cominciato ad assaporare il gusto della sfida con un gelato appositamente creato per Hopman Cup, servito in una coppetta personalizzata con il visual del torneo e già disponibile nelle migliori gelaterie di Bari.Per info e biglietti: www.hopmancup.com