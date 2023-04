Smashball: movimento, stile e qualità nel padel e nel tennis

Quando la qualità dei tessuti incontra l'agilità del movimento, con un tocco originale di stile e fantasia, si è di fronte a un prodotto targato, l'azienda di Barletta che si occupa di abbigliamento e attrezzatura tecnica per padel e tennis.Per Smashball la priorità è assicurare ai propri clienti la possibilità di scendere in campo dimostrando flessibilità e pieno controllo nei movimenti, portando colore e leggerezza in campo. L'azienda propone una vasta scelta di prodotti per uomo, donna e bambino. Dalle magliette alle giacche, passando per calzini, canotte, leggins e pantaloni: Smashball si dedica a ogni dettaglio del look dello sportivo.Comodi, semplici e made in Italy: questi i punti di forza dei capi della linea d'abbigliamento Smashball. Oltre a essere elastici e a garantire una perfetta traspirazione, i tessuti di cui sono composti gli indumenti si asciugano in breve tempo. Ogni capo è prodotto con la tecnologia high resolution, che ne garantisce anche alta resistenza alle abrasioni e ai raggi UV.Non solo comodi da indossare, ma anche originali a vedersi. La linea d'abbigliamento Smashball presenta una varietà di stampe e di colori che rendono ogni indumento unico e riconoscibile.Un concentrato di passione, energia e versatilità che non si limita al campo da gioco, ma si estende a ogni momento in cui si sceglie di portare un capo Smashball.Via Madonna dello Sterpeto, 78/80 – Barletta – 76211Email: info@smashball.it Sito web: www.smashball.it Facebook: Smashball.it Instagram: smashball.it