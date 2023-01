Prima vittoria per l'Academy: Terribile Soccer superato in rimonta

L'non aveva ancora vinto in questo campionato. Ci riesce con una rimonta a Bitonto, contro il Terribile Soccer, grazie a due reti nella ripresa. A portare gli ospiti alla vittoria, dopo il pari di, èproprio sui titoli di coda del match. Finisce, primo hurrà stagionale per i biancoverdi.Nel nono turno del girone barese del torneo di Terza Categoria, sin dall'inizio le due formazioni disputano una sfida molto combattuta e di straordinaria intensità. I primi 45 minuti, però, sorridono all'undici di casa, in vantaggio 1-0 all'intervallo. L'undici del tecnicobello e sprecone, può solo recriminare per il rigore sbagliato da Fiorentino, la traversa centrata da Giancaspro e altre due occasioni nitide in area avversaria che avrebbero potuto regalare almeno il pareggio al 45'.Al rientro, l'Academy cambia le carte in tavola. E l'effetto è benefico per il gioco biancoverde. Le fiammate giovinazzesi lasciano segni leggeri. Quella di, al 65', fa malissimo e vale l'1-1. Arrivato il pareggio, il Giovinazzo continua a pigiare sul pedale dell'acceleratore e all'88, con, ribalta la sfida: 1-2. Il portiere del Terribile non può niente sull'ultimo sussulto - quello che vale il bottino pieno - del match. Finisce, per gli ospiti arriva il primo successo stagionale.Il club di, dunque, sale a quota 6 in graduatoria, a pari punti con il Warriors Calcio Bari e ad una sola lunghezza dal Terribile Soccer. Nel prossimo turno, in programma domenica 22 gennaio, il team biancoverde sarà impegnata in casa, al Petrone, con la. Fischio d'inizio fissato alle ore 14.30.