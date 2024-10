Prima trasferta per l'AFP Giovinazzo

Domenica in pista per l'AFP Giovinazzo che oggi pomeriggio, alle ore 18.00, farà visita al Forte dei Marmi.Al debutto stagionale, sabato scorso al PalaPansini, i biancoverdi hanno pareggiato 3-3 contro il Grosseto. Partiti benissimo, con un doppio vantaggio firmato dal talento giovinazzese Colamaria e dal nuovo capitano Amato, hanno dato l'impressione di poter controllare il match. Prima del riposo però gli ospiti hanno accorciato le distanze e, con un pizzico di esperienza e qualche episodio, alla fine hanno strappato un punto. Siamo però solo all'inizio di un lungo campionato ed è già tempo di pensare al Forte dei Marmi.I rossoblu hanno invece vinto 5-2 a Novara, ribaltando il vantaggio dei piemontesi con doppietta di Patricio Ipinazar e reti di Ambrosio e Torner. In settimana però i versiliesi sono stati sconfitti dal Follonica negli ultimi minuti della finale di Supercoppa Italiana, perdendo così il primo trofeo stagionale. I campioni d'Italia in carica non sono più la corazzata dello scorso anno: la società ha dovuto rivedere la propria capacità di spesa e di conseguenza i propri obiettivi. Niente coppe europee, Mirco De Gerone al posto di Alessandro Bertolucci in panchina e quattro giovani della ex squadra di A2 a completare una rosa in cui sono restati campioni come Gnata, Ipinazar, Torner e Federico Ambrosio, stecca d'oro dello scorso campionato.Nonostante il ridimensionamento, il Forte dei Marmi, che lo scorso anno ha strapazzato l'AFP sia all'andata che al ritorno, resta comunque difficile da affrontare.