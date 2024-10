Prima gioia stagionale per la Jovis Natio: Lucera ko 4-2

La doppietta die le reti diregalano i primi tre punti alla Jovis Natio che sul parquet di casa supera con il punteggio diil Futsal Lucera ultimo in classifica e ancora fermo al palo. I giovinazzesi, ora a quota 4 punti in classifica, salgono al settimo posto, l'ultimo utile per i play-off.Nel terzo turno del girone A di serie C2, sin dai primi minuti i biancoverdi sono quasi sempre riversati nella metà campo avversaria, si rendono pericolosi più volte con Guerra, Levy, Ignomiriello, Murolo (Lorenzo) e subiscono qualche ripartenza fermata da Pastoressa.Il gol è nell'aria e lo realizza, il più lesto di tutti ad approfittare di una corta respinta del portiere ospite dopo un tiro di Pastoressa (Marco), 1-0. Neanche il tempo di esultare che il Lucera pareggia, al riposo è 1-1.La Jovis rientra dagli spogliatoi più carica e determinata e su schema libera al tiroche da fuori realizza il 2-1. L'assedio biancoverde continua, l'estremo ospite è determinante, ma si deve arrendere al sinistro velenoso diper il 3-1. La partita sembra essere in controllo dei locali, ma il Lucera accorcia il divario: 3-2 e coda incandescente. I giovinazzesi soffrono, ma tirano un sospiro di sollievo quandosi accentra e firma il 4-2 finale.Prima vittoria per i ragazzi della presidentessa, bravi a soffrire nel finale ma da rivedere i cali di tensione che stavano per compromettere una partita che sembrava in pugno. Sabato 26 ottobre via alla Coppa Puglia con la Jovis Natio che sarà impegnata nel primo turno con l'Azetium Rutigliano. Start alle ore 16.00.