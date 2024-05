Playout, l'AFP Giovinazzo ha il destino nelle sue mani

Un'altalena di emozioni. I playout di serie A1 di hockey su pista hanno tenuto incollati al pc tanti appassionati giovinazzesi.non era in campo nella sfida del sabato sera, ma le altre due squadre del gironcino per la salvezza hanno in ogni caso fatto un piccolo regalo ai biancoverdi.con i brianzoli già salvi che non hanno lasciato nulla di intentato ed hanno fermato i veneti in casa loro. Ora la classifica recita Monza 18, Giovinazzo 11, Breganze 10. Significa che i lombardi sono ampiamente salvi, ma per decidere chi retrocederà in A2 bisognerà aspettare ancora.però ha un doppio matchpoint nei confronti del Breganze. Sabato 18 maggio sfiderà in casa il Monza, probabilmente già appagato, e cercherà di festeggiare al PalaPansini la salvezza matematica. Per farlo dovrà battere i brianzoli, evitando così la roulette russa dell'ultima sfida in Veneto. Se i biancoverdi di casa nostra non dovessero centrare i 3 punti, sia pareggiando, sia perdendo dovrebbero infatti giocarsi tutto in casa del Breganze.Ma è inutile fare calcoli. Il PalaPansini sabato 18 maggio deve diventare una bolgia per spingere la gloriosa AFP ad un traguardo a cui, ad inizio stagione, lo possiamo scrivere senza timore di smentita, in pochissimi credevano.