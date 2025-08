Piscitelli sarà ancora il capitano del Defender Giovinazzo C5

Riconferma per un altro anno, fino al 2026, con la maglia delper, capitano storico che ha scritto le pagine più belle del club presieduto daMa Piscitelli, laterale giovinazzese classe '87, non è solo storia, ma è anche quell'uomo squadra capace di ricompattare lo spogliatoio nei momenti più bui e coinvolgere tutti in quelli migliori con la sua pluriennale esperienza nel futsal italiano. Le sue qualità, soprattutto difensive, non disdegnando però gli inserimenti nella manovra offensiva, non hanno bisogno di presentazioni.Lo scorso anno, nel torneo di serie A2 Elite, è andato a segno per ben tre volte: a Mascalucia nella seconda giornata di campionato, in casa nel pareggio ottenuto con la Ternana e, infine, nella trasferta di Melilli. Nel mix di gioventù ed esperienza che il responsabile tecnico Menini, in simbiosi con Marzella, sta allestendo per la prossima stagione, Piscitelli resta un punto di riferimento dentro e fuori dal campo e lui ne è assolutamente consapevole.«Per me è soltanto un onore continuare ad essere ancora il capitano del Giovinazzo C5, la squadra della mia città.», ha detto.Il laterale biancoverde ha parlato anche del girone: «È un raggruppamento tosto e molto equilibrato. Noi, dal canto nostro, abbiamo già scritto tante pagine belle di questo sport, ma ho la sensazione che quest'annoanche per i nostri tifosi che spero continuino a seguirci numerosi. Come ho sempre fatto sino alla scorsa stagione sportiva sarà massimo il mio impegno su ogni campo per ripagare il giusto riconoscimento della fiducia accordatami».Sulla nuova guida tecnica: «La dirigenza - ha concluso Piscitelli - ha affidato la panchina acon l'aiuto e il supporto di».