Pari pirotecnico per l’AFP Giovinazzo

Serata di vero spettacolo al PalaPansini. L'ha ospitato l', con il terzultimo piazzamento in classifica come posta in palio, e la gara è stata ricca di gol ed in fin dei conti equilibrata. Giusto quindi il pari, adrenalinico l'8-8.Mister Marzella schiera nel quintetto iniziale Dangelico, Dilillo, Colamaria, Le Berre e Mezzina. La prima rete dell'incontro è del capitano del Vercelli. Le Berre ha l'immediata occasione per rispondergli ma sbaglia il rigore concesso. Gol sbagliato, gol subito, a firma di. Al 15' Stefani atterra Mura lontano dall'area e gli arbitri decidono per il cartellino blu con tiro diretto trasformato da. Un minuto più tardi l'AFP riparte in contropiede, in tre si passano la palla davanti al portiere fino a smarcareche porta il risultato in parità. Nemmeno il tempo di esultare e su punizione dila pallina viene soltanto smorzata da Dangelico prima di finire in rete. Capovolgimento di fronte eristabilisce l'equilibrio. Ad 80" dal riposo èa finire a referto tra i marcatori per il momentaneo 4-3.Il nuovo pareggio al 2' della ripresa conche, dopo tante occasioni sprecate dall'AFP tra dribbling e uno-due, al 5' porta i piemontesi in vantaggio con un colpo da biliardo. I padroni di casa non ci stanno e riprendono il march con. L'attaccante argentino, al 7', parte da dietro la porta avversaria e rientrando si gira all'improvviso e trova di potenza la complicità della traversa per il gol del sorpasso. All'11' è letale un contropiede diche non lascia a Dangelico e Le Berre il tempo di coprire lo specchio. Un minuto dopo uno scambio sotto porta consente adi infilare il portiere di casa. Immediatamente dopo è ancoraa consolidare il vantaggio vercellese. I biancoverdi rischiano ancora e vengono salvati dalla traversa, poi Colamaria viene falciato davanti alla porta ed è rigore mascheggia soltanto la traversa. Si rifà su azione pochi istanti dopo accorciando le distanze.prende un palo, poi al 20' diventa padrone assoluto dell'area avversaria, dribbla, salta l'uomo, si gira e in caduta riesce a infilare la pallina tra palo e schiena del portiere. L'ultima occasione è a tinte biancoverdi ma la superiorità numerica negli ultimi metri non sortisce l'effetto sperato.Terminala sfida tra AFP Giovinazzo e Hockey Vercelli che continua dunque a precederla in classifica, restando al terz'ultimo posto con un punto di vantaggio. La squadra biancoverde lascia solo il Breganze in fondo alla classifica e sembra aver trovato le giuste soluzioni. Dal prossimo turno contro il Montebello ci si aspetta ulteriori conferme.