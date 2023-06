Mongelli rimarrà sempre un pezzo di storia del Defender Giovinazzo

Ha scritto di sicuro un pezzo di storia del, dopo avere militato per sei lunghissimi anni nelle file biancoverdi.Ha assaporato momenti più gioiosi e anche meno il laterale molfettese classe '91 arrivato a Giovinazzo nel 2017, ma ha sempre mostrato il suo attaccamento alla maglia sfoggiando la sua tecnica cristallina, la sua semplicità e serietà non solo in campo.Una bella storia che ha avuto un lieto fine dopo la decisione comune maturata da entrambe le parti di non continuare il rapporto di collaborazione sportiva così come ha dichiarato, attraverso un post sul suo profilo Facebook, lo stesso Mongelli evidenziandoche non avrebbero consentito di dedicare al team e agli allenamenti il tempo necessario per una categoria impegnativa come la«Non è stata una scelta facile, sicuramente emozionante - ha scritto sui social - pensata e ripensata, ma di comune accordo con la società è stata sicuramente la scelta giusta». Non è mancato il ringraziamento a tutto l'ambiente giovinazzese da parte dell'atleta rivolto in particolarecon i quali ha condiviso sei annate sportive.Il club sportivo di via Sanseverino non può che apprezzare l'impegno profuso e la fiducia riposta in questi sei anni nella società da un atleta che ha scritto pagine davvero importanti nei traguardi raggiunti insieme, sino all'ultima promozione in A2 Elite.Nel ringraziarlo per le prestazioni offerte e della professionalità espressa, il Defender Giovinazzo augura a Mongelli, un esempio di professionalità dentro e fuori il campo, le migliori fortune sotto il profilo umano e professionale. «Le nostre strade si separano - dice il ds- ma siamo consapevoli di quanto abbia dato alla causa e delle sue straordinarie doti che, ne siamo certi, continuerà a mostrare nel futsal italiano».