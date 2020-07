Mongelli: «Giovinazzo C5, sono pronto. È bastata una telefonata»

È bastata una telefonata con il presidente, perché la volontà non era affatto in discussione., classe '91, ha prolungato il suo vincolo sportivo con ilfino al 2021.«Non c'è voluto molto per trovare un accordo - ha spiegato -. Perché questo club se avevo altre possibilità? Sono stato convinto dal progetto societario: in questa squadra mi trovo bene, con dedizione e tanta voglia di fare possiamo fare davvero cose importanti., ora sono pronto a indossare, per il quarto anno di fila,. In questa realtà mi trovo molto bene, la città è davvero bella, a Giovinazzo mi manca solo la casa», scherza.Il rinnovo, il secondo dopo quello di, è il lieto fine per un laterale che a livello di rendimento si è dimostrato uno dei migliori del campionato di serie B. «Grazie. Tuttavia - dice Mongelli - lascia un po' di amarezza nei nostri cuori ed i quelli dei nostri tifosi il non aver potuto completare il campionato di serie B e».«Ci aspettavano gare ancora appassionanti perché la nostra, nonostante tutto,: siamo partiti con il piede sbagliato, ma con alcune indicazioni tecnico-tattiche siamo stati bravi a correggere i nostri errori e nel girone di ritorno abbiamo letteralmente preso il largo con addirittura otto vittorie consecutive. Poi, proprio sul più bello, l'emergenza Coronavirus ci ha messo il bastone tra le ruote».E se il direttore sportivoaccoglie la sua seconda conferma (ce ne sono altre già pronte, che saranno ufficializzate nei prossimi giorni, nda), l'atleta di Molfetta già scalpita: «Con Piscitelli e Rafinha mi trovo benissimo,».«Sono già pronto per iniziare la stagione:, anche se l'organico è ancora da definire, in un campionato - conclude Mongelli - che sarà difficile e impegnativo».