Menini non ci pensa proprio a separarsi dal Defender Giovinazzo

La conferma fino al 2024 dinel roster delpone un altro tassello fondamentale nel puzzle in fase di costruzione per misterIl laterale offensivo brasiliano classe '85 che si appresta a vivere la terza stagione in riva all'Adriatico, ha dimostrato nelle due precedenti che la sua esperienza ormai pluriennale ad alti livelli è sempre cruciale nei momenti topici dei match.L'atleta di Marilia, d'altronde, non ha bisogno di presentazioni: il suo curriculum parla chiaro ed è ancora una risorsa preziosa densa di grinta e tecnica che in campo si fa notare. L'intesa, di comuni intenti, con il presidentee il direttore sportivoè stata sottoscritta in tempi brevi e la soddisfazione per la conferma traspare dalle parole del giocatore.«Voglio ringraziare in primis il presidente e lo staff delcomposto dache hanno sempre creduto nel mio lavoro - ha detto Menini -. Sono contento di rimanere qui dove ho trovato una società seria cheponendosi sempre dei traguardi ambiziosi nel panorama calcettistico. Giocare al PalaPansini per me è particolarmente affascinante per il clima che i tifosi sanno creare spingendo la squadra».Il club non ha dubbi che Menini sarà uno dei protagonisti della stagione 2023/2024 in serie A2 Elite perché non smette mai di dichiarare il suo attaccamento alla maglia biancoverde e