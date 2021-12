Giovinazzo C5, col Catanzaro ultima in casa del girone d'andata

Ormai è chiaro per poter portar via dei punti al, quest'anno, bisogna essere in partita sino alla fine e anche a Cassano, contro l'Atletico, s'è avuta conferma.I biancoverdi dei responsabili tecnicisono una formazione che tiene con il fiato sospeso i suoi sostenitori sino al termine, che sino ad oggi sono stati a lieto fine, e che la prossima avversaria attesa al PalaPansini, ovvero il, ben conosce. Si presentano con una classifica deficitaria, i calabresi, che sin qui, nel girone D di serie A2, hanno ottenuto 8 punti dopo aver vinto solo 2 partite, pareggiate altrettante, perse 5 e sabato scorso hanno osservato il previsto turno di riposo.L'organico allenato da mister Praticò, oltre allo spagnolo Ruiz già a segno 5 volte quest'anno, annovera tra le proprie fila anche Vinicinho, ex Prato C5, e Fiiranczzyk, l'anno scorso protagonista a Canosa. Per superare anche l'ostacolo Catanzaro sarà necessario l'apporto d'esperienza di uno degli uomini più in vista negli ultimi incontri ovveroche ha dimostrato di prendere per mano la squadra nei momenti più critici e condurla sino alla vittoria.A lui è stato chiesto se le sue aspettative, prima di venire a Giovinazzo, siano state disattese o meno. Lui ci ha risposto così: «Avevo studiato il roster prima di giungere in questa squadra e conoscevo già Foletto oltre a qualche altro elemento. Pertanto ero convinto che si potesse fare bene, ma non mi aspettavo di stare così in alto in classifica e soprattutto che la squadra potesse avere una partenza positiva come quella che abbiamo avuto dall'inizio del campionato».«Sono soddisfatto del giusto mix che s'è creato tra elementi, come me, esperti e ragazzi del posto. Ma voglio evidenziare - ha aggiunto - che abbiamo una società seria ed organizzata, con uno staff che ci permette di lavorare bene. Sono contento che se ne parla in giro e negli ambienti del futsal dellaper ciò che stiamo facendo, dopo tanti anni che mancava la serie A2».Per continuare a cullare, al momento, il sogno qualificazione allaoccorre non perdere il match con il Catanzaro, in programma sabato pomeriggio alle ore 16.00 al PalaPansini, anche stavolta in diretta Facebook sulla pagina del Giovinazzo C5.