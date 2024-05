Defender Giovinazzo C5 e Menini, le strade si dividono

Amarsi e dirsi addio. L'italo brasilianonon è più un giocatore del. Il laterale offensivo classe '85, arrivato in Puglia nell'estate 2021 e che nell'ultimo biennio ha messo a segno, ha salutato il club di Carlucci «dopo tre anni meravigliosi vissuti a Giovinazzo, una città che ha accolto molto bene me e la mia famiglia!».«Ringrazio il presidente e tutti i componenti della società - ha detto Menini -, un club che ha sempre creduto in me e mi ha sempre rispettato, come atleta e come uomo. Insiemee vado via con la sensazione di avere compiuto il mio dovere. Grazie ai tifosi giovinazzesi, siete spettacolari!».Nel ringraziarlo per le prestazioni offerte e della professionalità espressa, il Defender Giovinazzo augura a Menini, un esempio di professionalità dentro e fuori il campo, le migliori fortune sotto il profilo umano e professionale. «Le nostre strade si separano - afferma il-, ma siamo consapevoli di quanto abbia dato alla causa biancoverde e delle sue straordinarie doti che, ne siamo certi, continuerà a mostrare nel futsal italiano».