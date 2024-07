Marolla, un gradito ritorno per il Defender Giovinazzo C5

Non aveva trovato spazio, nel 2018/19,per dimostrare le sue capacità di andare facilmente a rete e allora la scelta di cercare fortuna altrove nella vicina Palo del Colle con il Dream Team.Lì è esploso disputando quattro campionati di serie B ad alto livello con un numero elevato di marcature e, infine, l'anno scorso in serie A2 portando la sua ex squadra, come capitano, ad una salvezza meritata. La mancata iscrizione del club alla terza categoria nazionale ha consentito al pivot classe '95, giovinazzese doc, di poter ritornare a far parte della squadra che lo ha lanciato in questa disciplina sportiva dopo tanta gavetta sui campi di calcio, sino in serie D.Negli ultimi anni Marolla ha dimostrato di poter ricoprire anche altri ruoli oltre al semplice pivot, ed è questa sua dote di sapersi adattare a diverse fasi di gioco ricoprendo varie zone del campo che ha invogliato ila ricercarlo.E lui, felice del ritorno a casa, ha così commentato: «Tornare a Giovinazzo è stata una scelta dettata soprattutto dall'amicizia fraterna che mi lega ad alcuni giocatori e alla mia città.e adesso che sono maturato per le esperienze che ho fatto - ha proseguito Marolla -, sentivo che questa fosse la scelta giusta».«Ringrazio il presidente, il direttore sportivoe il team managerche mi hanno sempre seguito in tutti questi anni e il misterper la fiducia risposta in me», ha concluso.